深夜苦追媽祖駐駕！「勇腳伯」腳綁繃帶獨自走 暖心民眾苦勸感動落淚

社會中心／綜合報導

白沙屯媽祖進香活動展開，吸引超過46萬名香燈腳報名，昨（14）日晚間，媽祖鑾轎進入彰化，而虔誠信徒「勇腳伯」在昨天晚上，腳綁著繃帶穿著拖鞋，獨自走在台中龍井沙田路上，經過的民眾見狀希望可以載他，起初「勇腳伯」拒絕，不願意麻煩別人，所幸經過大家的耐心勸說，最後終於願意上車，讓網友直呼「相信一切都是最好的安排」。

信徒「勇腳伯」被熱心民眾開車載送，順利抵達媽祖駐駕點。（圖／翻攝Threads@gentle_1203）

據了解，一名女網友PO文表示，昨天晚間8點左右，開車經過時看到兩個小女生圍著「勇腳伯」，地點是在龍井區沙田路上，此時媽祖鑾駕已經駐駕在大村，以「勇腳伯」的速度很難追得上，因此大家都勸「相信媽祖疼惜每一個虔誠信徒，一定會希望你身體為重，希望先接受大家的幫助，能加快到媽祖所在位置」。

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信徒「勇腳伯」被熱心民眾開車載送，順利抵達媽祖駐駕點。（圖／翻攝Threads@gentle_1203）

而「勇腳伯」一開始拒絕，在大家勸說下，說需要請示過媽祖的旨意再做決定，剛好此時來了一輛白車大哥，他也是要前往彰化白沙屯駐駕位置，熱心表示說可以幫忙，網友指出「後來勇伯似乎有了頓悟，拿起他隨身的行李，走往白車大哥的車上，我跟另外一位妹妹真的要哭了，勇伯不在執拗用步行的，不用擔心他身心俱疲勞累」。

白沙屯媽祖進香活動展開，吸引超過46萬名香燈腳報名。（圖／三立新聞網、蔡奇璋提供、翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

網友更指出「媽祖可能讓勇伯有感應，讓他挑選車輛往前目的地，白車大哥是直接要去彰化，我是看到勇伯當下就臨時起意一定要載他去，不過他卻在兩台車直接選了白車大哥」最後提到「相信一切都是最好的安排」這句真的說的沒錯 。而白車大哥的女兒也回覆「勇伯已經順利抵達媽祖娘娘身邊了！我和爸爸也平安回到家。能夠載到勇伯，真的是一種緣分。 希望勇伯接下來的路途都平安順利」。

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