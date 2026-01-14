深夜街頭驚險攔警車救母命 警方鳴笛火速開道3分鐘搶命成功

深夜攔警車救母命警笛狂響3分鐘開道搶回生機。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市日前深夜上演一場驚心動魄的搶命行動，1名男子騎乘機車載著79歲的母親，行經市區時，發現母親突然出現呼吸急促、喘不過氣的狀況，甚至意識開始恍惚，男子心急如焚，深怕耽誤黃金救援時間，在萬分焦急之下，竟直接在路口以肉身攔下正在巡邏的警車，當場向警方大喊「救救我媽媽！」，場面相當緊張。

事件發生在1月12日凌晨3點左右，彰化警分局大埔派出所警員何佳憲與廖韋晶，當時正執行例行巡邏勤務，行經中山路二段與光復路口時，突遇該名男子攔車求助。員警發現後座老婦人臉色不佳、呼吸急促，情況明顯危急，兩人毫不遲疑，立刻指示男子緊跟警車，並立即開啟警示燈與警鳴器，在前方為機車開道。

在深夜車流稀少的街道上，警笛聲劃破寧靜，巡邏車一路引導交通、排除可能的路況干擾，爭分奪秒朝醫院前進。原本約需10分鐘的車程，在警方全力協助下，竟大幅縮短至短短3分鐘，順利將老婦送抵彰化基督教醫院急診室，讓醫護人員即刻接手治療，成功替老婦爭取到寶貴的救命時間。事後，男子對警方的即時協助不斷道謝，感激之情溢於言表。

警方表示，能在關鍵時刻協助民眾脫困，是警察責無旁貸的使命。不過也特別提醒，警車並未配備完整醫療設備，若遇到緊急醫療狀況，仍應第一時間撥打119，由專業救護人員到場處置與後送，才能確保患者安全，也保障行車與救援過程的風險降到最低。

