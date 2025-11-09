深夜街頭驚魂！高雄男拒檢猛撞警車 6聲槍響震撼新興區17歲少年當場被逮

高雄深夜街頭上演追逃戲警連開6槍。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市新興區9日凌晨驚傳拒檢衝撞事件，街頭一度槍聲大作，凌晨3時25分左右，新興分局員警巡邏行經明星街與南台路口時，發現一輛自小客車違規停放路旁，車內2名男子神情緊張、舉止異常警方上前盤查，立刻聞到疑似毒品的刺鼻氣味，正準備進一步檢查時，駕駛竟突然猛踩油門，朝巡邏車與員警方向猛衝，現場瞬間陷入混亂。

根據警方說明，嫌犯駕駛不但拒絕配合，還先撞上巡邏車後又倒車再衝撞，行為相當惡劣。巡邏車右側車身當場凹陷變形，1名員警被撞得左手擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。眼見駕駛仍持續以車輛攻擊，情勢十分危急，員警遂依法開槍制止，朝嫌犯車輛左側前、後輪共射擊6發，試圖讓車輛停下。

不料，該名駕駛仍不顧危險，趁著槍響與混亂之際加速逃逸，留下年僅17歲的副駕少年在車內。少年當場遭警方制伏並帶回派出所偵辦，警方正循線追緝逃逸駕駛，並調閱沿線監視器釐清其行蹤與身分。

警方指出，現場確實飄出強烈毒品氣味，不排除嫌犯疑似持有或吸食毒品而心虛拒檢。目前案件正朝妨害公務、殺人未遂及毒品等相關罪嫌方向偵辦。新興分局強調，任何拒檢或以車輛衝撞公務員的行為，警方都會依法嚴懲，絕不寬貸。

