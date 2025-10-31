深夜街頭鬥毆！2跨性別女子 為男公關大打出手

泰國知名旅遊勝地芭達雅（Pattaya）30日深夜驚傳街頭鬥毆事件，兩名跨性別女性疑似為爭奪一名酒吧男公關而爆發激烈衝突。（示意圖／翻攝自pixabay）





泰國知名旅遊勝地芭達雅（Pattaya）30日深夜驚傳街頭鬥毆事件，兩名跨性別女性疑似為爭奪一名酒吧男公關而爆發激烈衝突，雙方情緒失控之下在馬路中央扭打成一團。現場除兩人外，還有多名同行人士加入混戰，場面一度失控，甚至導致交通癱瘓。整段衝突過程被民眾拍下並上傳社群平台，影片迅速瘋傳，引發網友熱烈討論。

警方指出，目前尚無人員嚴重受傷或車輛損毀的通報。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據泰國媒體的報導，事件發生於春武里府邦拉蒙區（Bang Lamung）農普魯鎮（Nong Prue）芭達雅市區一帶。從民眾拍攝的影片可見，多名身著華麗服飾的跨性別女子在街頭激烈拉扯、互相攻擊，拳腳交錯，現場尖叫聲與叫囂聲不斷。部分人試圖勸架卻無法阻止衝突升溫，隨後更多人加入混戰，使得場面更加混亂。

由於鬥毆地點位於主要道路，雙方人馬在車道中央激戰，不僅完全無視周遭行人與居民，也迫使過路車輛緊急煞車。目擊者指出，許多駕駛被迫停車等待長達數分鐘，擔心遭波及不敢靠近現場。部分在地居民透露，這類因情感糾紛引起的衝突時有耳聞，但這次的規模與激烈程度前所未見。

警方指出，目前尚無人員嚴重受傷或車輛損毀的通報，但事件已引起當地民眾不安。警方初步調查後確認，參與鬥毆的主要人員皆為跨性別女性，疑似因爭奪同一名在酒吧工作的男公關而爆發衝突。警方表示，將傳喚涉事雙方到案說明，並依法調查是否涉及公共秩序或傷害罪。

芭達雅作為泰國著名觀光城市，以夜生活與多元性別文化聞名，每年吸引大量外國遊客。不過近年來當地時常傳出遊客醉酒鬧事或酒吧從業人員衝突等事件，影響城市形象。居民對此事件表達強烈不滿，呼籲警方加強夜間巡邏與治安管理，避免類似暴力行為再度發生。

