▲深夜街頭一抹暖光，斗六警守護迷路老婦安全回家。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】日前深夜時分，夜色籠罩街頭，超商外的燈光在靜謐中顯得格外明亮。雲林縣警察局斗六分局榴中派出所警員陳皇佑、張恁瑜執行勤務時，接獲110通報，指稱轄區內一間超商前有一名年邁婦人獨自躊躇徘徊，神情顯得焦躁不安，疑似迷失方向，熱心民眾擔憂其夜間安全，遂通報警方到場協助。

警方獲報後迅速趕抵現場，發現老婦人站在超商門口反覆張望，對周遭環境顯得相當陌生。面對警方關懷詢問時，老婦人語氣遲疑，無法清楚說出住家地址與返家路線，僅能斷斷續續地說出自己的姓名，對於如何來到現場亦難以完整說明，情緒明顯不安。

警方見狀後，立即放慢語氣，陪伴老婦人在一旁休息，耐心傾聽其片段回憶，逐步引導可能的線索，並透過系統比對相關資料進行查證。在員警細心協助下，終於確認老婦人身分，並成功聯繫上家屬，讓原本焦急尋人的家屬在接獲通知後，終於放下心中重擔。

隨後，警方親自護送老婦人平安返家休息，家屬見到老婦人安然返抵，神情由緊張轉為放鬆，對警方的即時協助與溫暖關懷表達由衷感謝，場面溫馨動人。斗六分局提醒，家中若有年長者，應多加關心其生活狀況與作息動向，尤其夜間外出風險較高，適時給予陪伴與必要協助，共同守護長者安全，讓每一個夜晚都能平安落幕。