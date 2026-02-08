深夜街頭4槍響！ 偷車賊拒捕狂衝 警破窗搜出毒

街頭遇到贓車，警方喝斥對方下車，駕駛就是不理。（圖／東森新聞）



新北市永和7日晚間上演警匪追逐，警方連轟4槍，當時警方追捕偷車賊，他們卻一路拒檢狂衝，直到撞到經過的轎車才停下，員警逮捕車上3名嫌犯，其中一人身分還是通緝犯，落網供稱會在竹北偷車，是因為沒車回台北，不過犯案動機，仍有待警方釐清。

員警：「不要動停下來。」

街頭遇到贓車，警方喝斥對方下車，駕駛就是不理，當場先開槍射擊，3聲槍響，嫌犯就是不就範，還持續狂衝，但駕駛開車撞到經過的轎車，這時警方再補開1槍。

員警：「下車下車。」

當時車上3個人，副駕駛座還不肯下車，警方強悍破窗，包含駕駛都被拖下來，還有1名男子趁著員警在抓駕駛時想要落跑，又突然往巷子衝，還是被眼尖員警盯上，當場抓了回來，因為他是通緝犯，這事發就在7日晚上新北市永和。

當時3名嫌犯先在竹北偷了轎車之後，線上警力通知攔檢圍捕，而嫌犯他們一路拒檢狂飆，原來是其中一個人是通緝犯。

到底為什麼要偷車，7日嫌犯犯案，自稱犯案動機是當天要回台北，但是沒有車，拿出萬能鑰匙行竊，不過這說法警方存疑，不排除偷車是犯罪集團要使用，畢竟看看當時，車輛一路拒檢狂飆，把居民都嚇壞。

目擊民眾：「摩托車那台先把他攔下來，開一槍開一槍以後開始，警察前面那一台，把他攔下來破窗。」

警方總共轟了4槍，一路狂追破窗，才把嫌犯攔下，而車內還有毒品安非他命，這回偷車賊拒檢，竄逃衝撞員警，儘管他們說只是沒車回台北才會偷車，但犯案動機仍待警方持續調查。

