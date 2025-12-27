深夜規模7地震！郭鎧紋示警「餘震恐接力」：週期需重新評估

生活中心／巫旻璇報導

台灣東部海域於今（27日）深夜11時05分發生規模7地震，全台多地都能明顯感受到搖晃。中央氣象署說明，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的外海，震源深度達72.8公里，屬於中層地震型態。地震專家郭鎧紋表示，規模7地震釋放的能量約等同16顆原子彈，由於此次地震震源較深，震波傳遞範圍更廣，因此全台多地都有感。至於成因，則是菲律賓海板塊朝西北方向隱沒至歐亞大陸板塊下方所造成，地震機制與今年8月27日發生在龜山島附近的地震相同。

規模7地震相當16顆原子彈！郭鎧紋示警「餘震恐接力」：週期需重新評估

台灣東部海域於今（27日）深夜11時05分發生規模7地震，全台多地都能明顯感受到搖晃。（圖／氣象署提供）





地震專家郭鎧紋指出，此次宜蘭近海地震是今年首度出現的規模7強震，釋放的能量約相當於16顆原子彈，由於本次震源深度較深，震波傳遞距離拉長，因此全台各地皆有明顯震感。地震成因則是菲律賓海板塊向西北方向隱沒至歐亞大陸板塊下方，與今年8月27日龜山島附近地震的發震機制相同。

郭鎧紋進一步分析，在這起宜蘭近海規模7地震發生前，台灣已相當長一段時間未出現規模6.5以上地震，上一次正是去年4月的花蓮強震，間隔時間明顯超過過往平均約397天的周期；隨著此次強震發生，相關地震活動的時間節奏也必須重新評估。他也指出，所幸震源位置較深，否則台灣本島承受的震度恐怕不只4級「只能說是萬幸」。

至於雙北地區民眾感受特別明顯，則與盆地地形以及高樓密集所產生的放大效應有關。他提醒，規模7地震過後，仍可能伴隨餘震發生，與氣象署的評估一致，預估未來一周內仍不排除出現規模5.5至6左右的餘震，民眾應持續關注相關資訊並提高警覺。

原文出處：規模7地震相當16顆原子彈！郭鎧紋示警「餘震恐接力」：週期需重新評估

