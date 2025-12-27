深夜規模7強震成因曝光「這板塊」向北隱沒！氣象署點出「北部超晃」關鍵

生活中心／巫旻璇報導

台灣東部海域今（27日）日深夜11時05分發生規模7地震，全台多處明顯感受到搖晃。中央氣象署指出，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的海域，地震深度為72.8公里，屬於中層地震。針對地震成因，地震測報中心主任吳健富表示，此次地震主要是花蓮一帶板塊向北隱沒所造成，震源深度落在中層地震常見的範圍。他指出，該震央周邊過去也曾多次發生深度約60至70公里的中層地震，今年截至目前為止，已出現5起規模6以上地震，顯示該區域地震活動仍相當頻繁。

廣告 廣告

中央氣象署地震測報中心指出，此次地震測得最大震度為4級，分布於宜蘭縣蘇澳、宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市，以及雙北、桃園、新竹、花蓮、中部山區與中南部多處地區，包括台中梨山、南投合歡山、雲林斗六、嘉義市、台南白河、台東成功等地。

對於地震成因，地震測報中心主任吳健富說明，這起地震主要是花蓮一帶板塊向北隱沒所引發，72.8公里的深度屬於中層地震型態，而震央附近過去也曾多次出現深度約60至70公里的中層地震。他也提到，今年至今已發生5起規模6以上地震，顯示該區域地震活動仍相對活躍。此次地震同樣讓北部地區民眾感受特別明顯。吳健富指出，除了震央位置相對靠近北部外，台北盆地地形以及高樓建築物的放大效應，也會讓搖晃感更加突出，導致北部民眾對震動特別有感。

原文出處：深夜規模7強震成因曝光「這板塊」向北隱沒！氣象署點出「北部超晃」關鍵原因

更多民視新聞報導

郭鎧紋才示警「恐爆7↑強震」 宜蘭「規模7大地震」夜襲！

宜蘭規模7強震！睡覺遇地震別跑5招保命

規模7.0強震！他疑似捕捉「地震光瞬間」喊：馬上就來了...

