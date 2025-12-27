深夜規模7強震「相當於16顆原子彈」 氣象署：未來3天到一周將有規模5.5到6.0餘震

27日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地地震。（圖：氣象署網站）

27日晚間23時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，全台有感，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3天到1周內將有規模5.5到6.0的餘震；這起地震為去年0403花蓮大地震以來，也是近一年半以來最大地震。

吳健富表示，這起地震為板塊在花蓮往北隱沒導致，深度72.8公里屬於中層地震，該震央附近前陣子也發生過規模6以上地震，今年全台目前發生過5個規模6以上地震，而地震震央宜蘭附近較多深度60到70公里的中層地震。北部搖晃感受明顯，主要是盆地和大樓效應。

根據統計，今年發生規模6以上地震已有5起，吳健富指出，27日晚間規模7地震，是繼2024年4月3日花蓮發生芮氏規模7.1地震以來，再次看到規模7的地震，也是近一年半以來最大地震。

地震專家郭鎧紋表示，這是今年第一起規模7地震，相當於16顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成，而上一次規模7以上地震是去年0403花蓮地震，這次地震後，強震周期要重新計算。