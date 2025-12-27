深夜規模7.0強震全台有感！網友嚇歪：比921還可怕

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0的強震，全台劇烈搖晃，宜蘭、台北、新北、花蓮等地震度達到4級，甚至就連金門都測得1級震度。不少社群平台湧入爆量討論，更有網友在PTT上留言直呼，「比921還可怕」。

宜蘭外海發生規模7.0強震，桃園機場天花板掉落。（圖／中天新聞）

27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，震央位置位於北緯24.69度、東經122.08度，距離宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度為72.8公里。此次地震引發全台多地明顯震感，宜蘭、台北、新北市、花蓮等地震度達到4級，甚至遠至金門縣也都測得1級震度。

宜蘭外海深夜發生強震，嚇壞不少網友。（圖／翻攝PTT）

地震的劇烈搖晃，令許多網友心有餘悸，紛紛在PTT留言，「921」、「921等級」、「921又來了喔」、「瞬間回到921」、「比921強」、「921時窗戶都在搖有聲，這次沒有」、「宜蘭超大，大概是921之後體感最大的一次吧」、「新北，覺得比921還可怕」。

