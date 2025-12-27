深夜規模7.0強震「北部劇烈搖晃」 氣象署揭原因：一週內恐有6.0餘震

12月27日深夜11時05分發生規模7.0地震，多地觀測出最大震度4級。（圖／中央氣象署）

昨天（27日）深夜11時05分，台灣東部海域發生規模7.0地震，全台明顯搖晃，多地更觀測出最大震度4級。對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，北部搖晃感受較明顯，是受到盆地及高樓效應影響，未來未來3天至一週可能會出現規模5.5至6.0的餘震，請民眾要小心注意。

根據氣象署資料顯示，這起地震的震央位在北緯24.69度、東經122.08度，即宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，震源深度72.8公里，屬中層地震。

這起地震觀測到最大震度達4級，出現在宜蘭縣（蘇澳、頭城、宜蘭市、冬山、內城、南澳、牛鬥、大同、南山）、新北市（雙溪、五分山、汐止、新店、三峽、五股、淡水、烏來）、花蓮縣（和平、西寶、花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、光復、太魯閣）、台北市（木柵、信義區）、基隆市、桃園市（三光、大溪、中壢、新屋）、新竹縣（關西、五峰、竹東、竹北市）、台中市（梨山、德基、烏石坑、霧峰）。

以及南投縣（合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉）、新竹市、苗栗縣（南庄、竹南、苗栗市、三義、鯉魚潭、後龍）、彰化縣（彰化市、二林）、雲林縣（草嶺、斗六市、土庫、西螺、四湖）、台東縣（成功、東河）、嘉義縣（番路、民雄）、嘉義市、台南市（白河）。

而這起地震也造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響當地3465戶停電，所幸在當日深夜11時15分已全數復電。另外，宜蘭南澳地區也出現了大規模停電狀況。

對此，吳健富說明，這起地震為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞導致，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來，板塊在花蓮外海往北隱沒，而震央附近前陣子也發生過規模6以上地震，目前今年全台已發生5個規模6以上地震。

吳健富表示，地震發生時正值深夜，背景值較小，且震央靠近北部，加上北部地區高樓效應、盆地效應，民眾感受到搖晃會較為明顯

吳健富提醒，未來3天至一週，可能會出現規模5.5至6.0的餘震。

