深夜規模7.0強震！宜蘭民宅狂晃畫面曝光

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，震央位置位於北緯24.69度、東經122.08度，距離宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度為72.8公里。此次地震引發全台多地明顯震感，宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣等地震度達到4級，甚至遠至金門縣也測得1級震度。

地震發生當下，宜蘭多處民宅晃動畫面在網路曝光，從影像中可見家具與燈具劇烈搖擺。（圖／中天新聞，下同）

地震發生當下，宜蘭多處民宅晃動畫面在網路曝光，從影像中可見家具與燈具劇烈搖擺，震動持續數秒，讓不少民眾直呼相當驚恐。部分居民也在社群平台分享親身經歷，形容「整棟房子都在晃，完全不敢動」。

氣象署表示，目前尚未接獲重大災情通報。不過提醒近期仍需留意餘震發生的可能性，民眾應提高警覺並做好防災準備，後續若有新消息將持續更新。

