深夜規模7.0強震！新北捷環狀線一度停駛 旅客摸黑沿軌道旁貓道撤離

昨（27）天深夜11點5分，宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台明顯搖晃，不少民眾被驚醒，各地也陸續傳出災情通報，包括交通受阻、建物受損、天花板掉落等狀況。強震不僅在北部造成捷運停駛、旅客受困電梯，也讓多處公共設施掉落、龜裂。所幸目前沒有傳出嚴重傷亡，各地單位持續掌握最新狀況，展開全面安全檢查。

地震發生當下，新北捷運環狀線立刻停駛，旅客一度卡在車廂內，後續以徒步方式，沿著軌道旁貓道回到站上。

民眾摸黑沿著軌道旁的貓道行走。圖／翻攝自Threads@3221_dozenlif

宜蘭深夜規模7.0強震 民眾受困電梯等救援

除了捷運受影響，新北市板橋區民生路傳出有民眾在地震當下搭乘電梯時，受困在地下2樓，警消獲報到場後順利將男子救出，所幸無大礙；新莊區也有民眾拍下丹鳳高中前面的天橋磁磚掉落，宏匯廣場前道路裂縫也比地震前更大等情形。

週末地震驚魂 釣蝦場池水噴濺猛晃民眾嚇壞

強震也造成宜蘭一家釣蝦場的蝦池掀起陣陣波浪，池水不斷往兩側大幅度噴濺；桃園機場第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等處，則有部分輕鋼架自天花板掉落，所幸沒有造成人員受傷。

地震發生當下，釣蝦場內民眾紛紛跑出場外。圖／台視新聞

桃園機場第二航廈有多片天花板以及輕鋼架掉落。圖／台視新聞

相關單位持續巡檢，並逐一排除安全疑慮。

