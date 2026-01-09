深夜計程車亂加價 最高罰9萬元

每逢跨年晚會、演唱會等大型活動散場，或周末深夜信義區夜店打烊時段，常有計程車坐地起價，不依跳表計費、拒載短程乘客。圖中並非當事計程車。（本報資料照片）

每逢跨年、音樂祭等大型活動散場或周末深夜信義區夜店打烊時段，常出現計程車「坐地起價」、「拒載短程乘客」。台北市議員陳宥丞指出，這已構成實質上的「變相定價」，影響民眾對台北市交通秩序與城市形象的觀感。北市公運處回應，若遇到未按表收費或超收車資情形，可記下相關具體違規事證申訴，違者可處9000元至9萬元罰鍰。

目前計程車運價起程每1.25公里85元，續程每200公尺5元；夜間加成自晚上11時起至翌晨6時止，每趟次依日間運價加收20元，即105元起跳。

廣告 廣告

陳宥丞表示，現行法規已明定計程車應依跳表計費，並禁止任意加價或拒載，但民眾普遍反映，違規行為多發生於短時間、高密度人潮的熱點區域，因事後舉證困難、檢舉不易，迫使民眾在深夜、寒冷或人潮擁擠情況下接受不合理收費。

陳宥丞直言，部分駕駛以「交通管制」、「回程空車成本高」、「深夜風險高」來合理化喊價行為，但相關成本是否應由消費者承擔，或是透過制度面合法加成機制、臨時費率或政府配套因應，雖有檢討空間，但違規行為不應該持續在灰色地帶發生。

陳宥丞說，市府應針對跨年、大型活動及信義區夜生活熱點，評估強化警力與稽查人員配置、提高違規取締密度，或研議更具體可行的制度性改善方案。

公運處說明，依《公路法》規定，計程車駕駛若任意拒載乘客及喊價攬客，可開罰600元至3000元罰鍰；未按規定收費則可裁處9000元至9萬元罰鍰。

公運處表示，民眾如遇到未按表收費或超收車資，可以照片或錄影記下車號、時間、地點及相關具體違規事證，撥打1999申訴，經查有違規情形將依規裁處。

公運處補充，多元化計程車營運收費模式與一般計程車按表計費不同，其應付車資將視乘車當時加成倍率、尖離峰時段、停等特殊需求、乘客選擇車型等因素浮動，且於消費者叫車時，提供預估行駛路線及應付車資等資訊。