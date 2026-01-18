深夜談判變血戰！大安濟南路債務糾紛斧頭砍人 警追共犯未遂

深夜談判竟變血腥砍殺大安區債務糾紛斧頭見血震驚街頭。（圖 ／翻攝畫面）

台北市大安區濟南路一帶17日深夜驚傳流血衝突，一起原本試圖「談判解決」的債務糾紛，最終卻演變成持斧砍人的暴力案件，引發附近居民不安，警方獲報後迅速到場處理，成功逮捕1名涉案男子，並持續追緝在逃共犯，全案已依殺人未遂方向偵辦。

警方表示，大安分局於17日晚間21時40分左右接獲民眾報案，指濟南路附近疑似有人持利器發生激烈爭執，員警火速趕抵現場後，發現30歲林姓男子倒臥路旁，身上有多處刀斧造成的撕裂傷，現場留有明顯血跡，情況一度相當危急，警方立即聯繫救護人員，將林男送往醫院急救，所幸經醫師治療後已無生命危險，目前意識清楚，仍留院觀察中。

為儘速釐清案情並防止嫌犯逃逸，大安分局立即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面並展開地毯式搜索。不久後，警方在案發地點附近成功逮捕同為30歲的盧姓男子，並當場查扣疑似作案用的斧頭1把。初步調查指出，林男與盧男原本相識，雙方疑似因債務金錢問題相約深夜談判，未料過程中一言不合，情緒失控，盧男夥同另1名仍在逃的共犯，竟持斧頭朝林男揮砍，導致其受傷倒地。

警方強調，目前仍有1名涉案共犯尚未到案，已擴大調閱周邊道路及店家監視器畫面，全力追查其行蹤，務求儘速將人緝捕歸案。全案經初步偵訊後，警方將依刑法殺人未遂罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並持續釐清實際債務金額與犯案動機。

大安分局也再次重申，對於任何形式的暴力犯罪絕不寬貸，呼籲民眾若遇到金錢或私人糾紛，應循法律途徑或透過調解機制理性處理，切勿因一時衝動而鑄下難以挽回的後果，警方將持續強化巡邏與執法，守護市民生命與財產安全。

