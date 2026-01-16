深夜警匪追逐！駕駛拒檢遭破窗 搜出毒品

員警破窗後，在車內查獲第二級毒品依托咪酯。（圖／東森新聞）





台北萬華凌晨三點，上演警匪追逐！有轎車拒檢逃逸，員警一路猛追，最後在路口攔停，一查原來是車上藏有二級毒品依托咪酯。

駕駛躲在車上，員警大力破窗。員警：「下來、下來。」實施強制力，把人抓下車，深夜這一鬧，驚嚇到居民都起床。

16號凌晨三點多，台北市萬華區上演警匪追逐，追查起因是員警巡邏，經過西園路及長沙街口，看到車輛沒有打開大燈，員警示意攔停，駕駛卻油門催落，加速逃逸，沿途有闖紅燈等危險駕駛情事，最後在環河北路及民生西路口將車輛攔停。

廣告 廣告

為什麼要跑？員警破窗，答案揭曉，在車內查獲第二級毒品依托咪酯，加上公共危險，通通移送法辦。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

八旬翁違規闖紅燈！警追上前攔查遭擦撞掛彩

新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命

女童「大叫一聲」猝死！高大成曝死因：恐為心肌炎

