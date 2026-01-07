深夜警報聲響！72歲男「持大剪刀」尋仇 猛砸2車

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山區，一名72歲男子拿著一把大剪刀，狂敲民宅外的兩部車，敲到車子的警報大響還繼續敲，甚至衝到屋內找人尋仇，嚇壞附近民眾！原來這名男子和被害人都是獅子會的，疑似不滿獅子會選舉幹部的問題，雙方在餐會上起衝突，當晚男子又到被害人的家洩憤，全案依毀損罪嫌偵辦。

身穿白色西裝72歲男子，到民宅前按門鈴，等不到屋主，竟然持盆栽用大剪刀，狂砸黑色租賃車，砸到車子警報聲響，但男子仍不罷休，從車窗、車身一路砸到車頭，還不斷對著屋內嗆聲，到底甚麼深仇大恨，男子持續朝門口2部車，砸了超過一分鐘，就見被砸車輛，車窗碎裂，板金也多處毀損。

這起驚魂發生在2025年16日深夜11點多，高雄鳳山區鳳東路，嫌犯72歲李姓男子，搭朋友的車來到現場，拿大剪刀獨自砸車，還疑似要衝進屋內尋仇，巨大聲響，嚇的鄰居以為在放鞭炮，而陳姓被害人事後報警，警方通知李姓男子到案，他供稱是因為私人糾紛才會上門尋仇。

高雄市警鳳山分局成功派出所副所長林弘明說：「全案訊後依毀損罪，函請高雄地檢署偵辦。」

陳姓被害人和李姓男子，雙方都是高雄獅子會某分會前幹部，案發當天在餐會，李姓男子疑似不滿陳姓被害人參選「獅子會議長」雙方酒後發生衝突，當晚就持剪刀到被害人家洩憤，甚至還在獅子會群組PO出砸車照片，幹部選舉演變成砸車案，雙方關係恐怕難以修復。

