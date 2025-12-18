深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，其中東北部、東部及中南部山區雨勢最為明顯，局部地區甚至可能出現較大雨勢。

黃國致指出，今（18）日白天東北季風逐漸減弱，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島仍以陰到多雲為主，偶有局部短暫陣雨，其餘地區則維持多雲到晴的天氣。不過入夜後，隨著南支槽在華南一帶建立，南海水氣逐漸北移，台灣西半部雲量明顯增加，局部地區也開始出現短暫降雨。

他進一步說明，週五至週六環境轉為高壓迴流的偏東風型態，南方水氣持續補充，各地天氣轉為多雲到陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，尤其東北部、東部以及中南部山區，容易出現局部較大雨勢，天氣較不穩定。

至於週日至下週一，黃國致表示，東北季風再度增強，水氣減少，天氣將逐漸轉乾、轉穩定。北部及東部仍有雲多、局部短暫雨的情況，其餘地區則回到多雲到晴的天氣型態。

展望下週二至下周三，東北季風先減弱後再增強，迎風面的北部、東部仍維持陰天有雨，氣溫也會略為下降，中南部則是多雲到晴，但日夜溫差偏大，提醒民眾早出晚歸務必注意保暖。



