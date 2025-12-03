深夜買藥迷途路中 路竹警協助護送返家

【記者 宋祥霖／高雄 報導】路竹分駐所副所長林巧玟、警員黃冠綸日前擔服0至2時巡邏勤務，接獲報案稱一婦人在路中間，吵著說睡不著要買安眠藥，需要警方到場協助，員警到場後發現一名婦人(江姓、83歲)神情茫然，喃喃自語地表示要去藥局買安眠藥，員警藉婦人手上的健保卡，使用警政系統順利確認身分，最後將婦人平安送回家中。

經了解，江姓婦人平時有服用安眠藥的習慣，因藥品吃完、久久無法入睡故外出購買，惟時值深夜藥局均未營業，才會不知所措地站在路中，所幸路過熱心民眾及時發現報警，否則後果不堪設想，員警現場耐心地勸婦人等早上藥局營業再前往購買，並駕巡邏車護送婦人返家休息。

湖內分局呼籲，民眾若於行走或駕駛車輛時，發生需要協助之處，如交通事故、身體不適導致路倒等情況，可撥打110或119等專線，相關單會皆會立即給予適當的協助。（圖：記者宋祥霖翻攝）