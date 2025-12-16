深夜越野闖林班地！山老鼠盜肖楠製香粉 不法暴利破百萬

改裝吉普夜闖溪床國有林成盜伐目標。（圖 ／翻攝畫面）

保七總隊第五大隊日前接獲林業及自然保育署台中分署通報，指出苗栗縣大安溪上游國有林班地疑似遭山老鼠覬覦。嫌犯趁夜深人靜之際，駕駛改裝越野吉普車溯行崎嶇溪床，深入人跡罕至的林區，專門鎖定具高經濟價值的貴重木材「肖楠」，手法相當大膽。

雪霸國家公園警察隊接獲情資後，立即報請苗栗地檢署指揮偵辦，並聯合苗栗縣警察局大湖分局，以及台中市警局和平、東勢、豐原分局共組專案小組，展開長期蒐證與跟監行動。檢警調查發現，該犯罪集團自民國112年11月至113年1月間，多次進出大安溪上游國有林班地，行徑相當頻繁。

以賴姓嫌犯為首的山老鼠集團，利用鏈鋸切割倒伏於山坡或滯留溪床的肖楠木，再運出林區轉售給木材加工業者，製成拜廟專用的肖楠香粉。警方查出，該集團分工縝密、運作成熟，非法獲利已超過百萬元，對國有森林資源造成嚴重破壞，更令人髮指的是，嫌犯在運送贓木過程中，還刻意安排前導護衛車把風，一旦發現警方巡邏車接近，護衛車便故意回頭，在道路上橫向迴轉阻擋警車，惡意拖延時間，掩護同夥逃逸，行徑已構成妨害公務。

警方歷經數月蒐證，向苗栗地方法院聲請搜索票執行查緝，一舉查扣肖楠粉16包、重達456公斤，另查扣自小客貨車4台、鏈鋸1台及多支手機等證物。警詢後，將賴嫌等5人依涉嫌違反森林法及妨害公務罪嫌移送檢方偵辦，並由檢方依法提起公訴。

苗栗地檢署與保七總隊第五大隊共同呼籲，國有林班地內不論生立、枯損、倒伏木材，甚至殘材、根株，皆屬森林法所稱之國有森林主產物，任何人不得非法竊取、收受、搬運或媒介買賣，違者將依森林法第50條及第52條，面臨有期徒刑及高額罰金，切勿以身試法。

