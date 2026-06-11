深夜躲漁船駕駛艙露餡 海巡盤查逮獲酒駕通緝犯

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宜蘭海巡臨檢意外查到酒駕通緝犯。（宜蘭岸巡提供）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

海巡署第一岸巡隊烏石港安檢所十日晚間執行港區巡邏勤務時，發現一名男子躲藏於漁船駕駛艙內，形跡相當可疑。海巡人員立即上前盤查，意外查出該男子竟是遭通緝的酒駕案件犯嫌，當場依法逮捕移送偵辦。

第一岸巡隊表示，十日晚上時許，海巡人員巡查烏石港區時，發現一艘停泊漁船駕駛艙內有異常燈光閃爍，隨即登船查看，發現一名男子獨自在船艙內徘徊，行跡可疑，海巡人員立即實施盤查，並同步通知船長及礁溪分局頭城分駐所員警到場協處。

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經船長確認，船上財物並無遭竊或損失情形；警方進一步查驗男子身分後發現，該男子因酒後駕車案件未依規定到案執行，今年五月十九日遭司法機關發布通緝。警方隨即依法將其逮捕，後續移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

第一岸巡隊指出，海巡署將持續強化港區巡查及治安維護工作，防範不法分子利用港區或船舶藏匿行蹤，維護海岸及港區安全。