深夜載客遭恐嚇！小黃司機遭掛繩勒脖 惡男還脫褲尿新車上

記者楊忠翰／台北報導

北市甘姓司機載送古男到新竹時，遭對方恐嚇拉扯並尿在車上。（圖／翻攝《爆怨3公社》）

台北市1名43歲甘姓計程車司機，24日凌晨2時載送28歲古姓男子，卻遇上職業生涯最離譜的經歷，古男欲從台北搭車回到新竹住家，卻要求甘男在半小時內抵達目的地，還進一步嗆聲要輸贏，甚至在車內脫褲尿尿；事後甘男不甘受辱，遂對古男提出告訴；警方循線通知古男到案說明，全案訊後依恐嚇及公共危險等罪嫌移送法辦。

甘男在臉書社團《爆怨3公社》發文，指出他在夜間載客時，已告知乘客台北到新竹大約要1小時，但乘客上車後卻不斷重申：「30分鐘如果沒有到家，我就拍謝了」、「2:35如果我沒有到家，我就拍謝了」、「如果沒有到我就拍謝囉」等語句。

甘男表示：「短短幾十秒，已經對我說了多次，如果30分鐘內沒到，就是要給我難看，之後乘客更直接嗆聲，等一下如果沒有到就跟你輸贏，拳打腳踢給你下課，下課的意思，通常就是要讓我領盒飯、結束我的生命。」

甘男接著表示：「幾分鐘後乘客又突然向前，疑似在找尋車鑰匙位置，並企圖拔掉車鑰匙，隨後拉扯我脖子上的掛繩，在高速公路上要我立刻停車。」，當時行車紀錄器清楚拍下後方還有車輛，而且當時他行駛於五楊高架路段，根本沒辦法馬上停車，自己平均時速則在110公里左右。

甘男無奈表示，他被脅迫要在2：35前抵達新竹市竹光路，不自覺加速到136公里以上，但他害怕被取締危險駕駛，只能控制在時速140公里以內，沒想到乘客居然用衛生紙包裝袋接尿，最後全部尿在車上。

甘男認為，他開計程車也有6年多了，最近這個月才剛換新車，隨即遇到這樣的事，這口氣真的忍不下去，他才發文詢問同行：「若遇到這種狀況怎麼處理？高速公路上又不能跟乘客起衝突，怎麼樣才能顧及自身安全、又不影響車輛行駛安全，又同時安撫乘客？我真的是沒招了。」

對此，中山分局表示，24日清晨6時許，甘男前往長春路派出所報案，指出當天凌晨2時許他駕駛計程車在長春路載客，乘客向他表示要到新竹市，行經桃國道五揚高架靠近機場交流道處時，乘客突然以言語恐嚇他，並要求他準時抵達目的地，還有在車內便溺及動手拉扯他等危險行為，遂決定提出恐嚇及公共危險告訴。

26日下午2時許，古男前往長春路派出所應訊，並表示他的確有做那些事，但當時他是喝醉了，他已經致電甘姓司機，進一步表達和解意願，警方訊後依恐嚇及公共危險等罪嫌函送法辦。

中山分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持理性，儘速請求警方協助，警方針對暴力事件，絕對嚴查嚴辦，決不寬貸。

