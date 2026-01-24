深夜轟雨彈冷爆！4縣市大雨特報 下到明天

中央氣象署今（24）日晚間9點40分發布4縣市大雨特報，由於水氣偏多，今（24）日晚間至明天（25）日，基隆北海岸及宜蘭、台東等地區將面臨局部大雨的可能性。

今（24）日晚間至明天（25）日，基隆北海岸及宜蘭、台東等地區將面臨局部大雨的可能性。（圖 ／氣象署提供）

氣象署提醒民眾，因水氣偏多，外出時需特別注意天氣變化，避免在大雨期間進行不必要的活動。根據氣象標準，大雨的定義為24小時降雨量超過80毫米或每小時降雨量超過40毫米。氣象署呼籲民眾隨時關注最新氣象資訊，以確保安全。

延伸閱讀

地牛翻身！10:17雲林古坑規模3.0地震 最大震度2級

台灣東部海域9:04發生規模4.2地震 最大震度1級

屏東縣近海地牛翻身！2:48規模4.6極淺層地震