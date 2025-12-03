深夜返家撞夫帶小三進門！用過保險套、衛生紙、變色片成鐵證…

（記者張芸瑄／新竹報導）新竹一名妻子在今年6月某日凌晨提前返家時，意外撞見丈夫竟帶著陌生女子踏入家門，現場還留下疑似偷情證物，震驚之餘憤而提告並求償百萬元。新竹地院審酌後認定丈夫與小三阿美（化名）的行為明顯侵害配偶權，判兩人須連帶賠償60萬元，另加支付利息。

判決指出，妻子原預計清晨才返家，卻在6月22日凌晨提前抵達新竹住處，剛入屋便察覺環境異常。約五分鐘後，丈夫竟與一名女子一起走進家門。妻子檢查客房浴室後，更發現一袋用過的保險套及衛生紙，還有疑似女子遺留的變色隱形眼鏡盒，種種細節使她懷疑丈夫與該女子已有親密關係。

示意圖／新竹一名妻子在今年6月某日凌晨提前返家時，意外撞見丈夫竟帶著陌生女子踏入家門，現場還留下疑似偷情證物，震驚之餘憤而提告並求償百萬元。（擷取自 免費圖庫freepik）

事後妻子調閱社區監視器，發現阿美在5月10日、11日、31日及6月21日皆曾與丈夫共同出入住家，頻率明顯超過一般友誼往來，因此向兩人提起民事訴訟，主張長期遭背叛造成嚴重精神痛苦。

丈夫辯稱，兩人是透過交友軟體認識，邀對方到家中只是「聊天作客」，否認有性行為，並強調婚姻早已出現裂痕。阿美則表示不知男方已婚，也否認與丈夫有親密行為。

然而，法院調查發現，監視畫面拍到兩人在電梯內親吻，明顯超越一般朋友互動。法官指出，兩人多次共同前往夫妻婚後住所，已違背婚姻忠誠義務，對妻子造成實質精神傷害。最終裁定兩人須共同賠償60萬元，妻子原請求的100萬元則被認為金額過高，因此部分駁回。

