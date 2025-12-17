深夜逆向狂衝1公里！男毒駕「被攔下還在茫」

新北中和環河西路，一名轎車駕駛一路逆向，員警攔查後發現毒品。（圖／東森新聞）





新北中和環河西路，今（17日）凌晨，民眾看到轎車一路逆向，甚至狂衝一公里，趕緊上前提醒。但駕駛卻神情恍惚，還在茫，員警一來就發現有異味，一看車上藏有毒品。駕駛經過毒品快篩檢測呈現陽性，被依公共危險和毒品罪送辦。

真的不是你看錯，是他有沒有搞錯，一路逆向方向錯錯錯。

目擊駕駛vs．騎士vs．涉毒駕男子：「『我停到旁邊去，不要．．．』（不用沒關係，後面已經有人幫你擋了，我幫你擋了），你剛剛一路逆向欸，你先停在這邊不要動。」

這不是停格，是要他車別再動，卻整個人呆住不動，被熱心民眾攔下來，神情又怪怪，員警獲報當然來。

員警：「不穩沒關係繼續，16、17、18、19、20。」

平衡測試金雞獨立，怎麼腳好重好重，都當不了金雞，原來是他毒駕上路，還逆向狂衝。

男子毒駕上路還沿路逆向，沿著環河西路大約逆向一公里這麼遠，而這裡平時車流相當大，儘管事發是半夜，還是相當危險。

事發在17號凌晨一點，警方調查這名58歲駕駛，從新北市永和環河西路和保生路口就開始逆向，一路到了中和立業路口，被民眾發現攔下，逆向大約一公里，講話不清不楚，還飄出毒品異味，這當然不對。

員警：「有啦有多啦，直接帶他，我覺得他再久也是這樣。」

員警一測毒品唾液快篩，呈現陽性反應，警方還在她身上，搜出K他命咖啡包，哈密瓜錠等各式毒品，當場移置車輛，依照公共危險毒品罪，移送法辦，駕駛供稱要開車回家，路是這條沒錯，但你毒駕方向還搞錯。

