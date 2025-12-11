深夜連兩震！台南市長急發文報平安 市民憂「會不會有第3次」？

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「深夜連兩震！大家都還好嗎？」台南深夜接連發生地震，市長黃偉哲第一時間在社群發文關心市民，並表示市府已啟動災防通報系統，迅速掌握各行政區狀況。

據了解，第1起地震發生於今晚10時49分，震央在高雄甲仙，芮氏規模4.7，嘉義縣大埔、高雄桃源及台南楠西均出現4級震度。第2次則在晚間11時19分，台南民眾就有收到國家級警報，許多人半夜驚醒，所幸震感並不明顯。

連續地震也讓不少人心驚、夜難眠，不少網友都在問：「還會不會有第3次？」，也有人說「無感，被手機嚇到」、「又是搖半夜」。

第2次晚間11時19分地震，台南民眾收到國家警報響聲。(記者洪瑞琴攝)

