深夜遇強震狂搖 護理師急衝嬰兒室護46嬰

台中市 / 綜合報導

一般遇到大地震，很多人都想往外跑，但台中這間月子中心，護理人員在地震當下則是趕快衝進嬰兒室，把靠在玻璃窗旁的嬰兒床集中到中間，還有人要趕快關掉電動門的開關，分工合作，保護嬰兒安全。月子中心說，當時嬰兒室有46位寶寶，留守的10位護理人員總動員護嬰，直到地震結束，寶寶們都還睡得很香甜，而護理人員冷靜應對的行動，也讓不少父母很安心。

監視器畫面拍下，地震當下，四五位護理人員衝進嬰兒室，有人趕快將靠牆壁的嬰兒車集中，遠離牆面和玻璃窗，還有人仔細巡視集中的嬰兒車，仔細採下車輪的固定器，避免嬰兒車移動，而另一邊有護理人員跑到門邊，把電動門開關關閉，保持電動門開啟避免影響逃生，大家分工合作保護寶寶。

昨(27)日晚上11點多大地震，台中這間月子中心，整間嬰兒室因為地震不斷上下晃動，一般民眾遇到地震，反應都是趕快逃，但當下這些護理師們，牽掛著嬰兒室的寶寶們。

月子中心主管李汝宛說：「可能在後面洗奶瓶，幫寶寶洗屁股的時間，同仁都趕快衝到現場，到嬰兒室把寶寶固定好。」

月子中心說，這個月是第三次遇到地震警報，當時嬰兒室有46位寶寶，有10位護理師留守，第一時間收到警報，全部總動員保護寶寶安全。

月子中心主管李汝宛說：「(睡得)很香甜，所以小孩好像不知道發生什麼事情，當然爸爸媽媽一定是緊張的。」民眾說：「他們都會把嬰兒擺在第一優先，第一時間都會馬上跟爸爸媽媽報平安，說小朋友他們在這邊其實是安全的。」地震發生當下，護理師們分工合作冷靜應對，保護寶寶的行動，成為父母們的最強後盾。

