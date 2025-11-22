深夜酒局惹事！醉男怒砸玻璃杯攻擊警察 碎片刺入手臂血濺現場
台中市西區今（22日）凌晨發生一起酒後失控攻擊警察的事件，33歲梁姓男子與38歲姐夫林姓男子深夜飲酒後情緒高昂，因音量過大遭鄰居報案。警方到場處理時，已離開現場的梁男突然折返，情緒失控拿起玻璃杯猛砸蘇姓警員，造成警員左臂被碎裂玻璃劃傷，送醫縫了2針。警方當場將梁男壓制逮捕，依妨害公務與傷害罪送辦。
據了解，酒局邁入3小時，梁男越喝越大聲，林男提醒「小聲一點」意外點燃怒火，兩人因而爆發激烈爭吵，吵得鄰居難以入眠而報警。警方凌晨3點17分抵達現場時，爭吵已暫告平息，梁男也先行離開。就在員警蒐證之際，梁男突然從遠處快步跑回，手上還握著玻璃酒杯。
據警方描述，梁男情緒明顯激動，靠近後便直接朝蘇姓警員揮砸玻璃酒杯。蘇員反射性以左手臂抵擋，玻璃瞬間碎裂，碎片穿透衣袖刺進手臂，當場濺血。其他員警見狀立刻上前壓制梁男並上銬逮捕，同時協助受傷警員就醫。
送醫後，蘇員縫合2針並已無大礙，但梁男仍不斷在派出所道歉，直到清晨酒醒才意識到闖下大禍。
喝醉就失控？一句提醒竟引爆深夜暴走？
警方調查表示，梁男因醉酒反應遲鈍又情緒難以控制，對林男提醒感到不滿，加上酒精影響判斷，才會出現反覆折返、攻擊警方的行為。目前梁男已依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
離婚同日嫁小王！人妻騙刑警簽「假離婚協議」 綠帽夫心碎提告大逆轉勝
全台最大假出金案！詐團主腦「台版Jisoo」吸金157億 一審遭重判24年
傻眼！男子騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭 與司機當街怒演街頭快打
其他人也在看
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 10 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 7 小時前
新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。鏡報 ・ 4 小時前
影/三重毒蟲「住旅館當家」躲查緝 警攻堅逮人起獲大量毒品
新北市三重區鄭姓男子有毒品前科，因藏有大量毒品，遭新北市刑大鎖定追緝。鄭男連日不住家裡，反而入住旅館，警方懷疑他動機不存。新北刑大19日會同霹靂小組荷槍實彈，在男子退房駕車離去時將其攔下逮捕。警方隨後返回鄭男住處搜索，共查獲大麻煙彈 19 顆、愷他命等大量毒品與吸食工具，全案依毒品罪移送偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
孟加拉5.5地震！至少6死多棟建物受損倒塌
[NOWnews今日新聞]孟加拉今（21）日遭遇規模5.5地震襲擊，根據美國地質調查所（USGS）資料，震央位於首都達卡周遭的納爾辛迪市（Narsingdi），震源深度10公里，目前已知至少6人死亡多...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝
即時中心／廖予瑄報導把超商當得來速？嘉義縣水上警分局在今（20）日傍晚5時17分獲報，一名76歲何姓男子因誤踩轎車油門，導致整輛賓士車衝撞進一旁的7-11，把店員嚇了一跳，但幸好沒有造成人員受傷。經過調查，何男沒有酒駕情形，至於詳細的肇事原因，警方還在釐清當中。民視 ・ 1 天前
彰化駕駛涉違規超車釀連環撞 波及超商 (圖)
1輛自小客車駕駛20日晚間行經彰化縣埔心鄉員鹿路一段，疑跨越雙黃線超車後連環撞，直到撞上超商外牆才停下，造成行人受傷送醫，確切肇因待釐清。中央社 ・ 1 天前
彰化4名車競速 無辜男慘遭高速衝撞...拔腿狂奔身影曝光
彰化4名車競速 無辜男慘遭高速衝撞...拔腿狂奔身影曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
台中號誌燈修件數狂飆7783件 最大宗故障原因曝光
台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，交通局建置完善巡查機制，一年365天不管颱風天或夜晚時間，提供24小時搶修服務。交通局指出，去年維修件數高達7783件，控制器故障、線路異常共占4成最大宗，市民一通電話，2小時內到抵達現場搶修，確保交通秩序不中斷。中時新聞網 ・ 7 小時前
《金融》全支付盜刷案報告提交…39案誤信釣魚網站
【時報-台北電】針對外界關注的全支付盜刷案，金管會銀行局副局長張嘉魁20日指出，全支付已經於6日通報重大偶發事件，並於17日提交報告。全支付通報目前有二大態樣，一種是「爭議款項」，為特約機構出現多筆扣款，經查為特約機構發起多次扣款通知的疏漏，全支付確認後，已請特約商店將款項返還給消費者，目前僅有1件，並處理完成。 另一種是「詐騙」，主要是詐騙集團是假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件，全支付已經在10月31日通報165反詐騙專線後，阻斷連結，目前相關案件有39件。 但，這部分是消費者登入APP後，並重新綁定銀行端的帳戶或信用卡，銀行的身分確認也都給了釣魚網站，這部分是消費者沒有善盡使用者保管義務，「誤信」了有釣魚網站的郵件。 金管會官員指出，這次詐騙集團針對不特定人隨機寄送附有釣魚網站電子郵件，甚至有部分不是全支付的客戶也收到通知系統要更新。另外，因全支付開業以來積極推廣，可能是這個原因讓詐騙集團假冒全支付名義詐騙。 針對相關問題，全支付也利用APP推播等各種方式提醒消費者要做好防詐，也持續網頁監控。 張嘉魁強調，未來會持續提醒業者要在日常防詐過程中，要灌輸消費者時報資訊 ・ 1 天前
台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐
（中央社記者蘇木春台中21日電）台中陳姓女子日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店要交易時激動痛哭，員警到場安撫確認詐騙阻詐。中央社 ・ 1 天前
驚險！小客車突往前衝撞 買菜婦「倒地腳遭壓」 波及8汽機車
桃園69歲莊姓婦人買菜後，竟遭20歲劉姓男子駕駛小客車從後方撞上，導致全身多處擦挫傷，腳部更被壓在車底盤下！這起事故不僅讓婦人受傷，還波及路邊停放的1輛汽車和7輛機車，形成連環撞擊。肇事駕駛聲稱是為閃避機車才釀禍，讓一名車主看到愛車遭殃，非常無奈，目前詳細肇事原因仍在調查中。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》明年肯定會逆襲！ 金門農工洪嘉恩想唸大學再拚職棒
中信盃黑豹旗16強賽事，金門農工以0比10不敵羅東高工，無緣創造「金門傳奇」，王牌投手洪嘉恩有機會挑戰中職，但他賽後有點失望，認為比賽可以更好，所以希望回去苦練，「明年要變得更強」。TSNA ・ 1 天前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 7 小時前
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 8 小時前
芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕
耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去自由時報 ・ 8 小時前
批賴政府「黑箱上癮症」！許宇甄：對美4000億、核食解禁全是制度性傲慢
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對賴政府近期施政，國民黨立委許宇甄今（22）日批評，賴政府近來一連串政策操作暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
不只媽媽愛心粥！遺失滑步車、精品包、現金都找回…網感動：感謝台灣治安
一名網友日前搭乘機場捷運時，不小心遺失印有吉伊卡哇圖案、裝著媽媽愛心粥與日本零食的袋子，為此只好發文求助網友，所幸列車返抵桃園站時袋子仍原封不動地在座位上，讓他感動直呼：「太感謝台灣的治安」！貼文曝光後也引發大批網友的經驗分享，從公園滑步車、精品包包到智取店遺留的400元，全都完好無缺留在原地等待失主領取。鏡報 ・ 10 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，...華視 ・ 8 小時前