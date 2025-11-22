深夜酒局惹事！醉男怒砸玻璃杯攻擊警察 碎片刺入手臂血濺現場

警察的手臂被酒杯割傷。（警方提供）

台中市西區今（22日）凌晨發生一起酒後失控攻擊警察的事件，33歲梁姓男子與38歲姐夫林姓男子深夜飲酒後情緒高昂，因音量過大遭鄰居報案。警方到場處理時，已離開現場的梁男突然折返，情緒失控拿起玻璃杯猛砸蘇姓警員，造成警員左臂被碎裂玻璃劃傷，送醫縫了2針。警方當場將梁男壓制逮捕，依妨害公務與傷害罪送辦。

據了解，酒局邁入3小時，梁男越喝越大聲，林男提醒「小聲一點」意外點燃怒火，兩人因而爆發激烈爭吵，吵得鄰居難以入眠而報警。警方凌晨3點17分抵達現場時，爭吵已暫告平息，梁男也先行離開。就在員警蒐證之際，梁男突然從遠處快步跑回，手上還握著玻璃酒杯。

據警方描述，梁男情緒明顯激動，靠近後便直接朝蘇姓警員揮砸玻璃酒杯。蘇員反射性以左手臂抵擋，玻璃瞬間碎裂，碎片穿透衣袖刺進手臂，當場濺血。其他員警見狀立刻上前壓制梁男並上銬逮捕，同時協助受傷警員就醫。

送醫後，蘇員縫合2針並已無大礙，但梁男仍不斷在派出所道歉，直到清晨酒醒才意識到闖下大禍。

喝醉就失控？一句提醒竟引爆深夜暴走？

警方調查表示，梁男因醉酒反應遲鈍又情緒難以控制，對林男提醒感到不滿，加上酒精影響判斷，才會出現反覆折返、攻擊警方的行為。目前梁男已依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

