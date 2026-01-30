深夜酒醉失控咆哮 警到場管束32歲男依法裁處

cnews204260130a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊區四維路一帶，今（30）日清晨1時許，傳出1名酒醉男子，疑因情緒激動、大聲咆哮，影響公共安寧的事件。新莊警分局表示，轄區福營派出所員警獲報，立即趕赴現場處理。原來32歲黃姓男子，搭計程車返家後，因酒醉於路旁情緒失控。消防救護人員獲報到場關懷時，黃男竟突因情緒激動揮舞手腳，企圖攻擊救護人員，現場秩序一度混亂。

警方表示，員警見狀立即上前制止，但黃男持續抗拒並推擠員警及救護人員，由於他的行為，已足以認定有危害自身及他人生命、身體安全之虞，員警依《警察職權行使法》規定，實施管束並帶返福營派出所駐地休憩觀察。等他酒退清醒、情緒穩定後，再通知他返家休息，管束程序也會依法結束。

新莊警分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控，影響公共安寧或危及他人安全。警方對於酒後滋事或危害公共安全行為，均將依法即時處置；後續將依事證釐清相關違序情節，並依《社會秩序維護法》規定移送裁處，以維護社會秩序及保障市民生命財產安全。

照片來源：新北市警方提供

