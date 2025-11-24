深夜酒駕！宜蘭保時捷休旅車攔腰撞豐田 掉進水溝釀4傷

記者黃國瑞、莊淇鈞／宜蘭報導

車禍現場情形。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣宜蘭市環市東路三段379巷與新生路，昨天 （23日）深夜11時許，1輛灰色保時捷休旅車駕駛疑似酒後駕駛，與沿新生路行駛的銀色豐田轎車相撞，撞擊力道強大，導致豐田衝進路旁水溝，車內4人受傷送醫，所幸均無生命危險，保時捷休旅車駕駛32歲的林姓男子經酒測測出0.05毫克，但未達刑法公共危險罪標準，事故原因初步研判與閃燈路口的行車禮讓有關，詳細情形仍待警方後續調查釐清。

豐田轎車被撞落水溝。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天深夜11時許，林男駕駛灰色保時捷沿環市東路三段379巷往宜蘭方向行駛，至與新生路交岔路口時，與43歲黃姓男子駕駛的銀色豐田轎車發生碰撞，撞擊瞬間力道強烈，使豐田轎車直接滑落至路旁水溝中，車內黃男及3名乘客均輕傷，保時捷車頭也毀損嚴重。

廣告 廣告

消防隊獲報到場將4名傷者送醫，警方對林男及黃男進行酒測，林男測出0.05毫克，黃男未酒駕，詳細故發生原因及肇責仍待警方後續調查釐清。

宜蘭警方呼籲，酒駕零容忍，酒後不得開車，以免害人害己，另外，駕駛車輛行至閃光路口，若碰上閃光紅燈，必須停車再開，應停讓幹線道車優先通行，閃光黃燈代表警告，車輛減速小心通過，違者可依違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款規定，處600元以上1800元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

保時捷北宜逆向險撞積架網路論戰延燒 網紅律師林智群：這次我挺積架哥

Kia休旅車連撞2輛保時捷 專家：變換車道不當肇責大

保時捷惡煞國道逼客運比中指 國道警：最高可處3萬6千元

財富女神開保時捷酒駕睡死停路中 判3月可易科罰金9萬元

