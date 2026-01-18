深夜開車墜21公尺深溝亡！27歲工程師死前哀喊：爸救我

國際中心／林奇樺報導

印度北方邦諾伊達（Noida）發生悲劇事故。NDTV報導，27歲軟體工程師尤夫拉吉・梅塔（Yuvraj Mehta）16日在濃霧中駕車返家時，車輛不慎衝入一處深達21公尺且積水的溝渠，最終不幸身亡。其父親拉吉庫瑪・梅塔（Rajkumar Mehta）表示，兒子在生命最後時刻曾打電話求救，並哀求「我不想死」、「爸爸救我」。

報導指出，事發於週五深夜，當時尤夫拉吉從工作地返家途中，疑因濃霧加上道路缺乏反光標誌，車輛撞上分隔排水區的隆起高地後墜入深溝。尤夫拉吉一度受困車頂，嘗試維持平衡避免車輛下沉，並用手機手電筒在濃霧中照明定位。

父親接獲電話與訊息後趕赴現場，同時通報警方與消防，救援人員約15分鐘內抵達，但家屬指現場缺乏足夠設備施救。警方、潛水人員與國家災害應變部隊（NDRF）展開搜救，歷經近5小時才將車輛與人拉出，但尤夫拉吉送醫後仍宣告不治。

事後家屬指稱道路未設反光設施、溝渠未覆蓋是事故原因之一；警方表示若查有疏失將調查究責。事件也引發居民不滿，有人發起抗議，稱曾多次要求增設路標與反光設施未果。報導提到，事故後相關單位已以垃圾與碎石回填該處深溝。

