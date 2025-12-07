深夜開車見「人躺車道上」 駕駛緊急煞車險輾過

在台北市萬華區西園路深夜時分，一名居酒屋老闆驚險避開躺臥在馬路中央的行人，展現了駕駛人的警覺性與反應能力。事發當晚11點多，這位老闆打烊後準備前往市場採買食材，連續通過兩個綠燈直行時，突然發現前方馬路中央竟有一人躺臥，所幸緊急煞車才避免了悲劇發生。根據道路交通管理處罰條例，行人躺臥馬路僅能罰500元，但駕駛若不慎輾過則可能面臨刑事責任，凸顯了交通法規中對駕駛與行人責任認定的不平衡。

男子深夜躺車道上，駕駛經過險輾。（圖／TVBS）

事發當晚，由於周邊車流稀少，這位居酒屋老闆在行經西園路時，原本以為路中間只是一件衣服，直到看見「腳」的輪廓才立即意識到是人，緊急踩下煞車。他表示：「好在我後面來車他也煞得住，要不然應該會造成連續追撞。」事發地點附近有許多商家和住宅區，距離派出所僅幾步之遙，但夜晚時分除了連鎖速食店外，大多數店家已關門，車流也相對較少。這位居酒屋老闆回憶當時情景時表示，因為剛好遇到連續兩個路口綠燈，所有直行車輛速度都不會太慢。他擔憂地說：「好在是車速是煞得住，」並表達了對可能面臨法律責任的憂慮。事件發生後，只見一名女子出現，將躺在地上的人攙扶起來，隨後迅速帶離馬路。

根據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人隨意躺在馬路中央的行為可處以500元罰鍰。然而，若駕駛人不慎輾過躺臥在馬路上的行人，則可能面臨過失傷害等刑事責任，責任歸屬明顯不成比例。本次事件警方並未接獲報案，躺臥者為何會出現在馬路中央仍有待釐清。這起事件引發了對交通法規合理性的思考，駕駛人即使在遵守交通規則的情況下，仍需承擔比違規行人更重的法律責任，這樣的責任歸屬是否公平值得社會各界深思。

