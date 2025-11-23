深夜闖七堵站塗鴉火車！台鐵報警：最重處7年徒刑
台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。
台鐵表示，七堵站今早發現第1108次列車第4車廂山側，疑似昨晚收班後遭人大面積塗鴉，清潔公司斯巴克第一時間無法清除，經更換編組後，於早上6時49分發車，共延誤5分鐘。
台鐵目前已報案由鐵路警察循線抓人，依《鐵路法》第68條之2規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。
此外，《鐵路法》也規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。台鐵強調，將向當事人針對列車損壞進行民事求償。
