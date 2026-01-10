深夜闖台南縣城隍廟折令旗、焚儀杖 警調監視器逮身心障礙男

〔記者王捷／台南報導〕台南縣城隍廟8日深夜遭人闖入破壞黑令旗與儀杖，廟方報案後，市警五分局調監視器循線鎖定57歲、疑似有身心障礙疾病的許姓男子，同日晚間通知到案，依法送辦。

五分局北門派出所8日接獲廟方報案，發現廟前1支黑令旗及龍頭杖遭人折斷後焚毀，初估損失約5000元。廟方人員清理現場時發現儀仗殘破，除擔心影響信眾觀感，也憂心類似破壞行為再度發生，隨即向警方求助。

員警獲報很快鎖定許男身分，由於許男是步行犯案，無法以車牌辨識系統追查，警方沿路調閱監視器，逐一比對行進路線與外觀特徵，警方同日掌握其出入動線後，通知許姓男子到案說明，並就現場毀損情形、影像畫面與相關物證進行確認。

許姓男子到案後，警方依涉嫌毀損罪嫌製作筆錄，並依程序函送台南地檢署偵辦，至於犯案動機與是否另涉其他行為，警方表示將由檢方後續偵查釐清。

警方後續將加強宗教場所周邊巡守與安全維護，也呼籲民眾若發現可疑人車或破壞行為，盡速通報警方，共同守護信仰環境，另外也呼籲廟方與周邊住戶留意夜間動態，必要時檢視監視器與照明設備，降低遭破壞風險。

台南全台首邑縣城隍廟，可以追溯到清代，1711年由知縣張宏捐俸創建，曾在縣署旁、鎮北坊等地多次遷移修建，日治時期一度遭軍方佔用，1908年改購現址重建。戰後1966年重修落成，1978年募款整修，1980年完工，並以府城縣城隍夜巡延續信仰，香火不絕至今。

