深夜闖空門竊走早午餐店零錢 新莊警鎖定對象追查

記者黃秋儒／新北報導

新北新莊區建興街一帶某早午餐店於昨（26）日21時許發生竊盜案件，中港派出所接獲黃姓店家（39歲）報案，表示店內收銀台上零錢遭竊，收銀台內財物未受影響，初步清點損失金額未達新臺幣1,000元。

員警獲報後立即到場處理，並調閱周邊監視器畫面，發現一名男子趁店家未營業時，打開店外鐵捲門開關進入店內，竊取櫃檯零錢後騎乘機車逃逸。警方隨即成立專案小組擴大調閱監視器比對，循線以車號鎖定48歲陳姓犯嫌身分，現正積極查緝到案中，後續將依竊盜罪嫌函請偵辦。

新莊警分局呼籲，店家打烊後應妥善上鎖並加強門禁及監視設備，避免財物外露，以降低遭竊風險；民眾如發現可疑人、車，請立即撥打110報案，共同維護社區治安安全。