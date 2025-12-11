深夜闖紅燈釀禍...肇事男「車牌已註銷」 女被撞飛這原因也遭重罰

高雄苓雅區今日凌晨發生驚悚車禍,女騎士遭休旅車撞飛後，連人帶車噴飛，機車車殼、零件瞬間噴飛四散各處成廢鐵。讀者提供



高雄苓雅區今（12/11）凌晨發生嚴重車禍，68歲黃男駕駛休旅車在同慶路、凱旋二路口闖紅燈，猛撞26歲鄭姓女騎士，導致她被撞飛受傷。警方到場後查出黃男車牌與駕照均遭註銷，而鄭女則涉及無照駕駛，兩人皆因違規遭開最高2萬4000元罰單；事故肇責仍待進一步分析。

一名68歲黃姓男子駕駛休旅車沿苓雅區同慶路東往西行駛，行經凱旋二路口時疑似未減速直接闖紅燈，與正循凱旋二路南向北直行的26歲鄭姓機車女騎士發生猛烈撞擊。

警方獲報後立即到場，確認雙方皆無酒駕情形，為釐清肇事原因，員警調閱周遭監視器畫面並訪查現場，初步研判事故起因為黃男闖紅燈肇事。

據監視器畫面可見，休旅車高速撞上機車後，鄭女連人帶車被強力彈飛，並在空中翻滾數圈後墜落對向車道邊，場面相當驚險，她臉部及四肢多處擦挫傷，但仍保持意識清楚，由救護人員送醫治療；機車零件則四散一地，現場凌亂，警方後續查證時，發現黃男與受傷的鄭女皆有違規情況。

警方表示，黃男所駕駛的汽車車牌已遭註銷，其駕照也早已被註銷，仍持續駕車上路；而受傷的鄭姓女騎士則被查出無照駕駛，當場依《道路交通管理處罰條例》開單並禁止兩人再度駕車。

警方說明，黃男闖紅燈違反《道交條例》第53條，可處1800元以上5400元以下罰鍰；其駕照註銷仍駕車，屬違反同條例第21條第1項第4款，可處6000元至2萬4000元罰鍰；鄭姓女騎士無照駕駛，則違反第21條第1項第1款，也可被處以6000元至2萬4000元罰鍰。兩人合計可能各自面臨最高2萬4千元罰款。

