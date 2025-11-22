深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話

▲ 行李箱主人各自確認內容無缺漏，讓旅程的小插曲有了圓滿的結尾。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站卻已不見人車，只好報警求助。而真正的行李主人許姓男子天亮後也發現錯拿行李，透過客運公司與警方取得聯繫，原來這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節，幸好最終在警方見證下確認內容物皆無缺漏，讓這場黑箱烏龍順利落幕。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所於日前凌晨2時許接獲一名劉姓女子報案，稱位於干城的國道客運總站有民眾需要協助，員警到場後，劉姓女子表示，她剛結束國外旅遊返臺，搭乘客運在中途站點下車，返抵住家時已是凌晨1點多。儘管旅途疲憊，她仍興致勃勃準備開箱清點「戰利品」，卻驚覺眼前的行李箱竟不是自己的，連忙拖著行李趕往客運終點站，但班車早已離去，只好向警方求助。員警詢問站務人員及駕駛，皆表示未接獲拾得行李的相關通報，因此協助劉女登記聯絡方式與行李特徵，以便有人尋問時能立即聯繫，而她錯拿的行李箱則先由警方代為保管。

▲這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節。

天亮後，行李真正的主人許姓男子也發現自己拿錯了行李箱，在客運公司協助下與警方取得聯繫，並前往派出所換回行李，許男表示，當時下車時已是凌晨，疲憊之下只想盡快返家，又因光線昏暗，便疏於再次確認行李箱外觀，直到早晨才察覺拿錯。巧合的是，兩只行李箱的大小及外型十分相似，乍看之下宛如「雙胞胎」，在深夜匆忙間拿錯也不難理解。劉女與許男在員警見證下相互確認行李內容無誤後，皆露出鬆了一口氣的笑容，並向警方及客運人員致謝，讓這段小插曲有了圓滿的結尾。

警方提醒，旅客搭乘大眾運輸工具時，務必為行李箱加強辨識度，如繫上顏色醒目的行李束帶、吊牌，或貼上獨特標識，避免在光線昏暗或人潮擁擠時誤拿他人行李；取件時也應再次確認行李外觀、標籤與姓名是否相符，切勿因趕時間或疲累而疏忽。若發現誤拿他人行李，請立即聯繫運輸業者或就近向警方報案，由相關單位協助聯繫失主妥善處理，以免衍生不必要的困擾。（照片記者鄭瑞芳翻攝）