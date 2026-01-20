深夜雨彈狂炸北北基宜！ 一路濕到明天

中央氣象署於今（20）日22時05分發布大雨特報，受東北風影響，預計今晚至明（21）日，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區將有局部大雨發生的可能性，提醒民眾提高警覺，注意防範可能的災害。

中央氣象署於今（20）日22時05分發布4縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

此次大雨警報涵蓋基隆市、新北市山區及基隆北海岸地區，以及宜蘭縣的平地與山區。氣象署特別呼籲上述地區居民加強留意低窪地區淹水、土石流及山坡地崩塌等次生災害的風險。

