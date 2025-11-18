深夜雨彈狂炸！北北基宜大雨特報 民眾慎防坍方、落石

受到東北季風持續影響，中央氣象署於今（18）日晚9點55分發布4縣市大雨特報，大台北及宜蘭地區已出現局部豪雨現象。氣象署預警，今晚至明日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨，山區居民應慎防坍方及落石危險。

中央氣象署於今（18）日晚9點55分發布4縣市大雨特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署最新發布的警特報資訊，此波東北季風影響範圍涵蓋台北市山區、新北市山區及基隆北海岸地區、宜蘭縣平地及山區，以及基隆市基隆北海岸地區，均列入大雨警戒範圍。氣象署提醒，大雨定義為24小時累積雨量達80毫米以上，或單小時雨量達40毫米以上。

氣象署特別強調，由於東北季風持續影響，迎風面地區容易出現局部性強降雨，尤其是山區地形抬升效應明顯，降雨強度可能較為集中。民眾應密切注意氣象資訊，避免前往山區或河床等危險區域，並做好防災準備。

