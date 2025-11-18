深夜電聯車檢修保養 中捷維修人員用心摺出車廂清新空氣

中捷公司深夜進行電聯車保養，維修人員用心摺出車廂清新空氣。（圖：中捷公司提供）

台中捷運綠線運量穩定成長，為維持車廂內空氣清新與乘車舒適度，中捷公司每月定期進行電聯車空調系統清潔作業。其中，特殊設計的回風濾網，清洗後必須由維修人員手工「對摺再對摺」，才能重新安裝。維修人員笑說，歌曲「對摺」有句歌詞「對摺再對摺，輕輕把夢也對摺」，中捷則是把對旅客的心意，摺進每一片濾網裡。

中捷公司說，空調就像列車的「呼吸系統」，綠線電聯車使用的回風濾網可清洗、可重複使用，外型宛如摺扇。如此設計的用意是讓濾網更貼合框架，提升過濾效果，讓氣流風量更加穩定通暢。回風濾網在拆卸與清洗後，維修人員必須將濾網「對摺再對摺」裝回框內，確保緊密服貼、氣流順暢，讓車廂空氣品質維持最佳狀態。

電聯車檢修與保養工作多在列車收班後的深夜進行，維修人員在摺回風濾網時，腦海中常浮起歌曲「對摺」裡的歌詞，歌詞裡對摺的是夢，他們摺進去的則是希望旅客在晨光中呼吸到潔淨空氣、在清新氣息中展開旅程的心意。

中捷公司表示，回風濾網還有多項特性，它的材質以旋繞法編織製成，兼具壽命長、效能佳與環保等特性，展現台中捷運在維修技術與永續理念之間的用心與平衡。未來將持續關注旅客使用體驗與氣候變化，滾動檢討並強化空調系統配置，確保在極端氣候條件下，仍能維持安全、舒適與穩定的運輸服務。（寇世菁報導）