深夜震撼彈！19條人命5失聯血債誰償？花蓮光復鄉長移送地檢

震驚全國的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決案，花蓮地檢署14日發動大規模搜索，於深夜 11 時許將涉嫌失職的光復鄉長林清水等 4 人移送地檢署複訊。面對媒體追問是否感到冤枉或有話對鄉親說，林清水全程面露倦容、不發一語，甚至疑似因匆忙離家而未帶身分證件，處境極為狼狽。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成光復鄉19人死亡、5人失蹤。光復鄉長林清水（前左）今天上午遭檢調帶回問訊，並在深夜11時抵達地檢接受複訊。(圖/中時提供)

搜索 8 處帶回關鍵 4 人 案情直指「廢弛職務」

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬昨日上午親自帶隊，指揮檢調兵分多路，同步搜索包括光復鄉公所及鄉長林清水住處在內的 8 處地點。除了鄉長林清水外，公所張姓秘書、民政課王姓課長及民政課曾姓前承辦員等3名關鍵幹部也一併被帶回約談。

檢調單位在歷經近 4 個月的密集調查與文件調閱後，認為鄉公所當初恐未確實執行災民撤離作業。根據來源顯示，全案目前正朝向「過失致死」、「廢弛職務釀成災害」及「偽造文書」等罪嫌方向深入偵辦。

19 條人命慘劇回顧：堰塞湖潰決重創光復鄉

這起慘劇發生於去年 9 月 23 日，當時馬太鞍溪堰塞湖因溢流潰決，大量泥流重創花蓮縣光復鄉。這場天災最終造成 19 人死亡、5 人失聯的慘痛悲劇，無數災民財產損失殆盡,,。

案發後，外界質疑中央與縣府單位有無依《災害防救法》落實職責，而第一線負責疏散的光復鄉公所更成為調查重點。檢方在掌握相關證據後，於昨日展開收網行動,。

深夜移送現疲態 鄉長未帶證件遭法警攔查

經過長達數小時的偵訊，林清水等 4 人於 14 日晚間 11 點多被移送至花蓮地檢署進行複訊,。林清水抵達時，面對現場媒體的連番追問，僅低頭快步進入偵查庭。

諷刺的是，身為一鄉之長的林清水疑似因清晨遭搜索時太過倉促，出庭時竟未攜帶身分證件供核對，最終由法警確認身分後才准予進入。隨著調查進入司法程序，這場造成 19 人不幸罹難的災難究竟是否存在人為疏失，將成為今日全台關注的法律焦點。

