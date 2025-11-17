雲林褒忠地區居民長期遭受深夜飆車族困擾，問題已持續4至5年之久。居民監視器記錄了飆車族無視交通規則、集體闖紅燈及蓋牌行為，造成嚴重噪音污染與安全隱憂。警方已掌握約20輛參與車輛資料，並查獲多輛蓋牌改裝車，包括賓士、BMW、福斯及馬莎拉蒂等高級車種。雲林縣警局強硬表態，將嚴厲取締這些危害公共安全的違法飆車行為，居民則期盼能早日恢復寧靜生活環境。

深夜飆車族如戰機轟隆！雲林褒忠居民崩潰 警掌握20輛蓋牌車資料。(圖／警方提供)

雲林褒忠地區的寬敞馬路在深夜時分竟成為飆車族的「賽車場」，讓附近民眾苦不堪言。根據居民提供的監視器畫面，今年2月16日凌晨2點多，多輛車輛在紅燈亮起時仍然高速通過路口，完全無視交通規則。居民表示，飆車時發出的噪音「像戰鬥機過去那種聲音，轟隆隆」，讓人無法入睡。

噪音「像戰鬥機過去那種聲音，轟隆隆」，讓人無法入睡。(圖／翻攝社會事新聞影音)

這些飆車活動已非偶發事件，而是有組織、有計畫的行動。居民指出，飆車族通常先派車輛探路，確認安全後才集結出動，數量常達「40至50輛以上」。他們的行為更加囂張，有時甚至在十字路口「打圓圈」，展現特技駕駛。同一天凌晨3點多，也有民眾在台一線西螺路段目睹一群拆下車牌的車隊集體闖紅燈。

這些飆車活動已非偶發事件，而是有組織、有計畫的行動。(圖／翻攝社會事新聞影音)

為逃避執法，這些飆車族使用各種手段遮蓋車牌。居民保存的影像資料顯示，類似的飆車事件至少從2021年2月就開始發生，問題已持續多年未解。

面對居民的投訴，雲林縣警局交通大隊長詹百平表示，警方已清查並掌握約20部參與車輛的相關車籍資料。他強調：「只要你敢來雲林飆車，我們就敢抓你。」警方已查獲四輛蓋牌車，包括用夾子遮住車牌的賓士車、用黑布蓋牌的BMW、一輛福斯以及一輛馬莎拉蒂。

警方強調：「只要你敢來雲林飆車，我們就敢抓你。」。(圖／警方提供)

長期飽受噪音困擾的褒忠居民，殷切期盼警方能有效執法，真正還給大家一個安寧的生活環境。

【危險動作，請勿模仿】

