深夜駕車未開大燈露餡！ 警攔停「破窗」查獲毒品

〔記者劉慶侯／台北報導〕46歲王姓男子今日深夜駕車卻未開大燈在街頭疾駛，引起警方注意攔截，王男被截停也拒不下車受檢，警方最後破窗逮人，並查獲第二級毒品依托咪酯。警方懷疑他有兜售毒品之嫌，先依法送辦再追查毒品幕後來源。

北市警萬華分局西門町派出所員警今(16)日3時許巡經西園路及長沙街口，見有輛轎車居然未開啟大燈行駛，警方示警要求停車，但對方反而加速朝環河南路往北方向逃逸，由於對方沿途不斷闖紅燈危險駕駛，警方最終在環河北路及民生西路口將車輛攔停。

警方將車輛攔停後駕駛仍不願下車受檢，員警為防止駕駛利用車輛繼續逃逸導致衝撞路人危害，立即破窗依公共危險現行犯逮捕並執行附帶搜索，果然在車內查獲毒品依托咪酯。

警方調查駕駛為王姓男子，目前在建築工地打工，警方懷疑對方可能有毒駕行為，並涉嫌販賣毒品，今日早上將再作深入查證，詢後先依涉嫌公共危險、毒品等罪嫌移送台北地方檢察署，另再溯源偵辦。

