深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人

男子喝酒醉後變身「浩克」，闖進超商內隨機毆打路人。（圖／翻攝自Threads @jane101810）

台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。

酒醉男闖入超商內，對著陳男出手暴打。（圖／翻攝自Threads @jane101810）

昨日深夜11時43分許，32歲陳男與友人在青島路二段路邊聊天，48歲陳男疑似酒醉，因不明原因突然伸手緊抱又出拳攻擊陳男，讓陳男嚇得躲進超商內。未料酒醉男子竟跟上前、闖入超商內，與陳男對視一眼後突然猛力揮拳，對著陳男出手暴打，嚇壞一旁的超商店員及客人。

警方獲報後前往現場處理，抵達時已無打架情事，只剩陳男與友人在場，酒醉男早已逃離現場，直到員警周邊察看時，才發現有名男子神情恍惚、行徑有異，員警上前詢問相關資料，男子均無法正確應答，警方基於公共安全考量對男子實施保護管束，並帶返進行身分辨識。

陳男酒醉闖入超商內出拳暴打另名男子。（圖／翻攝自Threads @jane101810）

後續警方詢問超商內的民眾後，確認喝酒醉的陳男曾徒手隨機毆打路人，遭暴打的陳男表示未受明顯傷勢，但還有另名19歲吳男遭其言語辱罵。事後遭毆打的陳男及遭辱罵的吳男均表示，將對酒醉陳男提出傷害及公然侮辱告訴，全案警方依涉嫌傷害及妨害名譽等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

