深夜驚魂！三合院凌晨突竄火舌 住警器失靈成隱憂
彰化縣竹塘鄉13日凌晨驚傳住宅火警，1棟位於東陽路一段的磚造三合院平房，於零點31分左右突然起火，寧靜的深夜瞬間被火光與濃煙打破，火勢最初自三合院左側竄出，迅速向正廳方向延燒，所幸當時屋內無人受困，未釀成更大傷亡，讓附近居民鬆了一口氣。
彰化縣消防局接獲通報後高度警戒，立即出動消防車7輛、救護車1輛、消防人員17人及義消2人趕赴現場。警消人員抵達時，左側屋舍已明顯燃燒，火焰伴隨高溫濃煙，對老舊磚造結構形成不小威脅。經迅速佈線搶救後，火勢在短時間內受到控制，避免全面延燒，整起火警很快被撲滅。
消防單位指出，該三合院總面積約30平方公尺，實際燃燒面積約10平方公尺，約佔整體三分之一，主要集中於左側空間。現場雖有明顯燒毀痕跡，但正廳及其他區域得以保留，財物損失仍待進一步評估。
值得注意的是，經查該戶曾於2020年12月16日領取住宅用火災警報器。然而，左側住戶的住警器因火勢延燒過快，未能即時發揮警示作用；正廳安裝的住警器則未出現作動反應，是否為設備老化、安裝位置或其他因素，仍需進一步鑑定。此一狀況也再次引發外界對住警器維護與定期檢測的重要性討論。
目前，起火原因仍由消防單位調查中，不排除電線老舊、用電設備或其他環境因素。消防局也呼籲，傳統三合院或老舊平房因建材與電線使用年久，住戶應定期檢修電路、確保住警器正常運作，以降低火災風險，避免憾事發生。
