深夜驚魂！中和公寓氣爆男子全身燻黑昏迷

新北市中和區景新街295巷一棟4層樓公寓，今天凌晨2時18分發生疑似氣爆事件。據鄰居表示，大半夜突然聽到巨大爆炸聲響，隨即看見3樓冒出大量白煙，公寓外散落一地碎玻璃。

新北市消防局接獲報案後，立即派遣15輛各式救災救護車及40名消防人員趕赴現場。消防人員抵達時，發現3樓套房竄出濃煙，隨即拉水線上樓搶救，並緊急疏散該棟公寓16名住戶。

消防人員進入起火套房內，於臥室發現57歲江姓男子倒臥在地，意識昏迷、全身燻黑，但無明顯燒燙傷痕跡。救護人員立即將江男送往衛福部立雙和醫院急救。根據醫院最新消息，江男目前仍在加護病房插管治療中，所幸沒有生命危險。

火勢於凌晨2時37分獲得控制，2時44分完全撲滅，燃燒面積約3平方公尺。消防人員在現場發現一瓶20公斤瓦斯鋼瓶，瓦斯桶呈現打開狀態且有燃燒痕跡，但未連接任何管線。

據了解，江姓男子原本與兒子同住，後來兒子搬往高雄後便獨自居住。鄰居表示，江男平時生活單純，這次事故讓整棟公寓住戶都受到驚嚇。

消防局初步研判，這起事故可能與瓦斯鋼瓶有關，江男疑似自行打開瓦斯桶導致氣爆。至於詳細的事故原因，仍有待消防局火調科人員進一步調查釐清。這起深夜氣爆事件，再次提醒民眾使用瓦斯時務必注意安全，避免憾事發生。

