深夜驚魂！他逼車險象環生 事後辯「宮縮恐早產」被法官打臉
新北市三重區日前發生一起深夜逼車事件，一對夫妻駕駛自小客車，不斷向另一輛白色自小客車逼車，還差點發生碰撞！白車司機事後檢舉這對夫妻危險駕駛的逼車行為，但他們卻辯稱當時車上婦人懷有身孕，因為緊急宮縮、有早產可能，所以才會逼車。但法官勘驗白車駕駛提供的行車紀錄器影像之後，不採信逼車車主的說法，做出裁決。
多次逼車超危險
據判決書指出，這對夫妻當晚10點多由丈夫開車，行經新北市三重區中正北路二段與三民路175巷口時，沒有禮讓直行的白色自小客車，發生爭道情情況，甚至差點撞車！之後他們還逆向超車、多次刻意逼車，讓白色自小客車不得不多次減速，相當危險。
法官勘驗影片發現，這對夫妻的車當時已經超車成功了，但卻多次刻意踩剎車，還和白色自小客車並排並突然車身靠過去，製造碰撞風險，已屬主觀上故意以迫近方式迫使他車讓道，嚴重危害道路安全。
法官啪啪打臉
白色自小客車的車主相當不滿，事後提出影片檢舉這對夫妻，警方依法舉發，裁決所認定違反《道路交通管理處罰條例》第43條「任意以迫近迫使他車讓道」規定，裁處罰鍰24000元、吊扣車牌6個月，並且必須參加道路交通安全講習。
被裁罰的夫妻不符，提出當時妻子因為出現宮縮情況，深怕腹中胎兒早產，所以才會開快車，應屬「緊急避難」，但法官打臉他們，說如果真的是想緊急送醫，就應該馬上離開現場，而不會出現事後多次的刻意減速逼車，故認定裁決所認事用法並無違誤，判決敗訴。
