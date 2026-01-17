深夜驚魂！大安區債務談判變調 男遭斧頭砍傷送醫警火速逮1嫌追共犯

社會中心／台北報導

警方當場查扣作案用的斧頭一把。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區濟南路一帶昨（17）日深夜發生一起流血衝突。一名林姓男子（30歲）疑因債務問題與友人相約談判破裂，遭對方持斧頭砍傷。警方獲報趕抵將傷者送醫，並迅速逮捕涉案的盧姓男子（30歲），全案朝殺人未遂偵辦，目前正持續追緝另一名在逃共犯。

台北市大安分局於17日晚間21時40分許接獲民眾報案，指稱濟南路附近有人持利器發生激烈爭執。警員接獲通報後火速趕往現場，發現一名林姓男子身上有多處傷勢，隨即協助安排救護車將其送往醫院急救。經院方治療後，林男意識清楚，目前傷勢已趨穩定，無生命危險。

為迅速釐清案情，大安分局立即成立專案小組展開調查。警方在案發地點周邊進行搜捕，隨即成功逮捕涉案的盧姓男子，並當場查扣作案用的利器一把。據警方初步調查，林男與盧男雙方互相認識，疑似因債務糾紛而相約在案發地點進行談判。豈料雙方一言不合，談判宣告破裂，盧男夥同另一名共犯憤而持斧頭攻擊林男。

林男疑因債務問題與友人相約談判破裂，遭對方持利器砍傷。（圖／翻攝畫面）

由於本案仍有一名涉案嫌犯在逃，警方目前正擴大調閱周邊監視器全力追查中。全案經初步偵訊後，將依殺人未遂罪嫌移送法辦，並將進一步釐清詳細的犯案動機與債務金額。

大安分局對此嚴正表示，警方對於任何暴力行為均秉持零容忍態度。呼籲民眾若遇有糾紛，應循正常法律途徑或調解管道協調處理，切勿一時衝動訴諸暴力解決問題，以免觸法送辦。警方將持續嚴格執法，以維護轄區治安與民眾安全。

