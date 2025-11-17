深夜驚魂！小貨車後方棚架掉落國1桃園段 8車閃不及輾過受損

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號南向46.4公里處桃園路，15日深夜11點50分左右，有多車接連輾過掉落物受損，國道警察局第一大隊公路警察大隊獲報後，發現肇禍的掉落物疑似小貨車後方的棚架，清查共有8輛車閃避不及輾壓受損，目前擴大調閱沿線監視器追查掉落物小貨車。

其中1輛受害車主說，當天行經事發路段突然撞上1個鐵架，前座安全氣囊都炸開，陸續還有其他車主受害，包含他的車子共有8輛車受損，但研判可能還有更多車主受害，所幸事故大家都沒事，很希望趕緊找到肇事車輛；警方表示，肇禍的掉落物疑似小貨車後方棚架，調閱沿線監視器追查中，並將依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人在車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

警方表示，掉落物品往往會造成後方車輛為閃避而發生嚴重事故，國道公路警察局將持續加強取締包括裝載貨物超過規定(含長度、寬度、高度及重量)、裝載貨物不穩妥及機件脫落、 輪胎胎紋深度不符合規定等。

