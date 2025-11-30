深夜驚魂 老翁求援卻突斷線 中二警心急100分鐘尋獲

圖說：臺北市中正第二分局思源街派出所警員蕭蔚鈞、黃韋迪、洪紹閔。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，臺北市中正第二分局思源街派出所警員黃韋迪、洪紹閔執行巡邏勤務時，於凌晨3時許接獲110報案，報案人陳姓老翁自稱位在臺北市中正區汀州路、水源路口台大校園內迷路，家人找不到他，需要警方到場協助。

警方獲報後，立即前往案發地點處置，黃等2員抵達後卻遍尋不著陳姓老翁之身影，便回撥報案電話，對方雖有接聽電話惟表示自己在河濱公園內，無法描述具體的位置，警方欲進一步詢問時，電話即遭對方掛斷；後續再撥打報案人電話時，均轉入語音信箱。擔心報案人生命安全，警方立即於河濱公園籃球場、自行車道來回巡視，並請值班警員蕭蔚鈞調閱監視器影像，經查陳姓老翁同日1時許獨自駕駛車輛至臺北市中正區羅斯福路四段，將車輛停妥後徒步至永福橋下涵洞進入古亭河濱公園。凌晨5時許，黃等2員於自行車道旁草叢堆發現迷途的陳姓老翁，經初步了解老翁疑似精神不佳、注意力不集中，剛剛於河濱公園步行時跌倒導致無法行走，且身上的手機亦因電量不足自動關機，警方遂通知119救護人員協助老翁就醫。

中正第二分局呼籲，家中若有失智長輩可配戴愛心手環，上面顯示長輩名字及家人電話號碼，或在衣物上標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。